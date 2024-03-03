عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

صدى البلد

طرحت منصة watch it صورًا جديدة من كواليس مسلسل “بقينا اتنين” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وقالت المؤلفة أماني التونسي، إنه لن يتم حذف مشاهد الفنان طارق عبدالعزيز، من مسلسل "بقينا اتنين"، بعد رحيله عن عالمنا عقب تعرضه لمشاكل صحية في القلب.

وتابعت أماني التونسي، خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة :"لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل بقينا اتنين ولن يحل غيابة فنان بديلا عنه لكي يقوم بدوره، وسيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع".

وكشفت أماني التونسي عن دور الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاؤه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا هاما.. والعمل مسلسل إجتماعي لايت".

واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة أنها ستجتمع مع المنتج كريم أبو ذكرى والمخرج طارق رفعت ويتفقان على عدم حذف أي مشهد للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بالعكس سوف يكون العمل إهداء لروحه كونه فنان مميز وله طابع خاص.

ومسلسل “بقينا اتنين” تدور أحداثه  حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبوذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل بقينا اتنين رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أبطال مسلسل بقينا اتنين الفنان الراحل طارق عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

موضوعات متعلقة

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

تكريم محمد صلاح آدم في ملتقى نغم للمسرح.. صور

نشرة الفن| حورية فرغلي: التنمر أذاني .. ونجل محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"

حورية فرغلي: «شبّهوني بأبو الهول.. والتنمر أذاني أكتر من الحادثة»

موعد حفل مي فاروق الجديد بقيادة المايسترو هاني فرحات

ترشيحاتنا

غرة رمضان 2024 يوم الإثنين 11 مارس وفقا للحسابات الفلكية

نقل تابوت حجري عثر عليه بأرض مستشفى جامعة بنها لمنطقة أثار القليوبية

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

السكر بـ 12.60 جنيه| قائمة سلع التموين لشهر مارس.. رفع سعر أحدها وإضافة جديدة!!

دعوات عاجلة لإيران.. التعاون الخليجي: حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط

الصور الأولى من مراسم دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

الصور الأولى من مراسم دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر

فستان جريء.. درة تثير الجدل بإطلالة غير معتادة| شاهد

فتحي عبد الوهاب ضد حمادة هلال.. صور من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ