مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

طرحت منصة watch it صورًا جديدة من كواليس مسلسل “بقينا اتنين” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وقالت المؤلفة أماني التونسي، إنه لن يتم حذف مشاهد الفنان طارق عبدالعزيز، من مسلسل "بقينا اتنين"، بعد رحيله عن عالمنا عقب تعرضه لمشاكل صحية في القلب.

وتابعت أماني التونسي، خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة :"لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل بقينا اتنين ولن يحل غيابة فنان بديلا عنه لكي يقوم بدوره، وسيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع".

وكشفت أماني التونسي عن دور الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاؤه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا هاما.. والعمل مسلسل إجتماعي لايت".

واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة أنها ستجتمع مع المنتج كريم أبو ذكرى والمخرج طارق رفعت ويتفقان على عدم حذف أي مشهد للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بالعكس سوف يكون العمل إهداء لروحه كونه فنان مميز وله طابع خاص.

ومسلسل “بقينا اتنين” تدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبوذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.