محافظ الجيزة يتابع طلبات التصالح وتقنين أراضي الدولة بالمركز التكنولوجي بكرداسة

تفقد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة كرداسة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أملاك الدولة.

كما تفقد المحافظ سير العمل داخل المركز واطلع على إحصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين وآليات إنهاء طلبات التصالح، مؤكدًا أهمية تفعيل آليات التواصل الحضاري والفعّال مع المواطنين، وإخطارهم باستلام المعاملات والطلبات المقدمة من خلال الرسائل النصية القصيرة بما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وحرص المحافظ على التواصل مع عدد من المواطنين المترددين على المركز، خلال تفقده شبابيك تقديم الخدمات، للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.