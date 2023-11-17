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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموعد النهائي لعرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير

شريف منير ورانيا
شريف منير ورانيا يوسف

حددت الشركة المنتجة لمسلسل شريف منير الجديد بقينا اتنين يوم 24 من شهر نوفمبر الحالي موعدا لبدء عرض المسلسل على قناة ontv.

 

استكمال التصوير 

ويواصل حاليا فريق عمل المسلسل تصوير المشاهد المتبقية فى العديد من استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة والجيزة.
 

أحداث مسلسل بقينا اتنين


المسلسل تدور أحداثه  حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

 

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبوذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

 

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

شريف منير وبقينا اتنين مسلسل شريف منير

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