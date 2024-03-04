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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها .. تعرف على أحداث الحلقة 28 من مسلسل حدوتة منسية

حدوتة منسية
حدوتة منسية

طرحت منصة watch it الحلقة 28 من مسلسل حدوتة منسية، وذلك قبل عرضها على شاشة التليفزيون بـ 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث. 
 

وشهدت الحلقة عودة طارق صبري إلي زوجته ضمن أحداث العمل وقد قام بانهاء علاقته مع طليقة صديقه المقرب . 

فيما شهدت الأحداث أيضا اللقاء القبض علي ريم سامي بعد أن ورطتها عبير صبري في قضية، حيث كانت تقوم باستخدام كريمات غير مصرح بها قانونيا في مركز التجميل الخاص بها . 

فيما قام الهامر بخطف نجله هشام إسماعيل ، وهددت شقيقها أنه في حال عدم تنفيذ أوامره بخطف طفل سيقومون بقتلها . 

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قبل عرضها .. تعرف على أحداث الحلقة 26 من حدوتة منسية

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم  دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.

مسلسل حدوتة منسية عبير صبري طارق صبري سوسن بدر هشام اسماعيل أمير صلاح الدين

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