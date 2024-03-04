رمضان 2024 | عرض صيد العقارب وحق عرب على قناة عمان

تعاقدت قناة عمان الفضائية على عرض عدد من المسلسلات المصرية علي شاشتها خلال شهر رمضان 2024.

من المقرر عرض مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق خلال شهر رمضان القادم ، وتدور احداثه في اطار اجتماعي.

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

كما تعاقدت القناة علي عرض مسلسل حق عرب ، من بطولة الفنان أحمد العوضي ، وتدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي ، ويبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.