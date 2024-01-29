بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

نشر المخرج تامر روجلي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك الصورة الاولي للفنانة سلوي عثمان من الفيلم المصري الفرنسي “ وحشتيني ” - العودة الي الاسكندرية - سابقا .

ومن المقرر ان تظهر الفنانة سلوي عثمان كضيف شرف داخل احداث العمل ، حيث تجسد شخصية بائعة في محل ملابس .

سلوي عثمان

فيلم وحشتيني كان يحمل اسم العودة الي الاسكندرية سابقا ، وهو من اخراج تامر روجلي “ مصري - فرنسي ”، وشارك في كتابته المخرج الكبير يسري نصر الله .

فيلم العودة إلى الاسكندرية ، يشارك في بطولته كل من الفنانة والمخرجة نادين لبكي ، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

الفيلم رحلة يرصد فيها المخرج ذو الأصول السكندرية حياة الطبيبة النفسية «سو» التي تقدم دورها النجمة نادين لبكي في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلي مسقط رأسها مدينة الإسكندرية حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة وتجسدها النجمة العالمية «فاني أردان» أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت حيث تركتها ابنتها «سو» وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل عـشـريـن عاما ، وخلال رحـلـة الـعـودة تستعيد «سو» ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

الفيلم رحلة ما يعرف بال Road Trip تم تصويره بين مصر وسـويـسـرا، ومن المنتظر أن يشارك بأحد المهرجانات العالمية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين منهم سلوي عثمان و هاني عادل، وإنعام سالوسة.