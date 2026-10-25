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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته غدا باستاد الدفاع الجوي استعدادا للمقاولون في الدوري

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز على الجيش الرواندي بالأمس بهدف دون رد، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الجيش الرواندي، بهدف دون رد في كل من لقائي الذهاب والإياب.

الزمالك الدوري الدفاع الجوي

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