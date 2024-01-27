شيماء سيف: تعلمت الخياطة لتفصيل ملابسي بعد موقف بائعة معي بسبب وزني

حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة علي برنامج “ عندي سؤال ” المذاع عبر قناة المشهد ، حيث روت العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية .

وقالت شيماء سيف : تعرضت الي موقف بسبب وزني الزائد جعلني اتخذ قرار بتفصيل ملابسي وعدم شرائها جاهزة .

واستكملت شيماء سيف : في إحدى المرات كنت في محل لشراء ملابس ، الا ان البائعة قامت بشد القطعة من يدي وقالت لي “ لو لبستيها هتتقطع ” ومن بعدها تعلمت الخياطة واصبحت ارتدي الملابس التي اقوم بتفصيلها .

وأضافت شيماء سيف : اسرتي لم تشعرني بانني مختلفة بسبب وزني الزائد ، لذا الموضوع لم يكن يرهقني نفسيا .

وكان اخر اعمال الفنانة شيماء سيف في السينما هو فيلم مطرح مطروح ، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان محمود حميدة، كل من شيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.