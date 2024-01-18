إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

توقعت الإعلامية مروة صبري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عودة كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مرة أخري بعد طلاقهما.

وقالت مروة صبري من خلال منشور : ياسمين عبد العزيز و العوضى هيرجعوا وشيرين عبد الوهاب و حسام حبيب هيرجعوا .



وكانت قد علقت الإعلامية مروة صبرى ، على حقيقة ارتباط شيرين عبد الوهاب من خطيب ميرهان حسين السابق، وذلك من خلال برنامجها "قعدة ستات".

وقالت مروة صبرى، فى تعليق صادم لها : شيرين عبد الوهاب أسرع واحدة بتعمل move on فى الدنيا.

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن خلافها مع شقيقتها عبير صبرى، والذى وصل إلى حد الخصام ما يقرب من 4 أشهر.

وقالت مروة صبرى، فى ندوة “صدى البلد”: “من الأسرار التى تجمعنى بشقيقتى عبير صبرى أننا تخاصمنا ما يقرب من 4 أشهر بسبب عملى كمذيعة وأستضيف بعض النجوم وهاجمني البعض، وهى لها انتماء شديد للوسط الفنى”.

وأضافت مروة صبرى: “ذات مرة اتخانقنا بسبب هذا الأمر حتى وصل إلى حد الخصام، وظل مستمرا بيننا حتى 4 أشهر”.

وأوضحت: “انتهى هذا الخصام وتصالحنا بعد أن تناقشنا سويا واتفقنا على أن كل شخص فى مجاله ليس له علاقة بعمل الآخر، وأن ما أقدمه أنا مسئولة عنه تماما وليس لعبير صبرى أى علاقة به وكذلك أنا ليس لى علاقة بشقيقتى وما تقدمه مسئولة عنه تماما”.