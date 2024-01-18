عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

توقعت الإعلامية مروة صبري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عودة كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مرة أخري بعد طلاقهما. 

وقالت مروة صبري من خلال منشور : ياسمين عبد العزيز و العوضى هيرجعوا وشيرين عبد الوهاب و حسام حبيب هيرجعوا . 
 

وكانت قد علقت الإعلامية مروة صبرى ، على حقيقة ارتباط شيرين عبد الوهاب من خطيب ميرهان حسين السابق، وذلك من خلال برنامجها "قعدة ستات".

وقالت مروة صبرى، فى تعليق صادم لها : شيرين عبد الوهاب أسرع واحدة بتعمل move on فى الدنيا.

ساعة شيطان.. رولا خرسا تعلق على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

نقيب الممثلين يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ صلاح السعدني

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن خلافها مع شقيقتها عبير صبرى، والذى وصل إلى حد الخصام ما يقرب من 4 أشهر.

وقالت مروة صبرى، فى ندوة “صدى البلد”: “من الأسرار  التى تجمعنى بشقيقتى عبير صبرى أننا تخاصمنا ما يقرب من 4 أشهر بسبب عملى كمذيعة وأستضيف بعض النجوم وهاجمني البعض، وهى لها انتماء شديد للوسط الفنى”.

وأضافت مروة صبرى: “ذات مرة اتخانقنا بسبب هذا الأمر حتى وصل إلى حد الخصام، وظل مستمرا بيننا حتى 4 أشهر”.

 

وأوضحت: “انتهى هذا الخصام وتصالحنا بعد أن تناقشنا سويا واتفقنا على أن كل شخص فى مجاله ليس له علاقة بعمل الآخر، وأن ما أقدمه أنا مسئولة عنه تماما وليس لعبير صبرى أى علاقة به وكذلك أنا ليس لى علاقة بشقيقتى وما تقدمه مسئولة عنه تماما”.

 

 

الإعلامية مروة صبرى ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي ياسمين عبد العزيز إرتباط شيرين عبد الوهاب أحمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

ترشيحاتنا

تركيا: سنواصل القيام بدورنا للحد من التوتر بين باكستان وإيران

مخدرات بـ2.3 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف بالمحافظات

تحرك عاجل لحل مشكلة طريق الصعيد الحر

إثيوبيا ترفض بيان الجامعة العربية بشأن الاتفاقية المبرمة مع الصومال

تفشي الملاريا| ضربة موجعة للمنتخب المالي قبل مواجهة تونس المرتقبة

ضغط أمريكي على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ