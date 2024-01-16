نقيب الممثلين يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ صلاح السعدني

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حقيقة الشائعات المتداولة عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير صلاح السعدني .

ونفي د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد جملة وتفصيلاً فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، قائلًا : الفنان الكبير صلاح السعدني بخير ولا صحة لمل يتردد من شائعات .

ولد صلاح السعدنى فى 23 أكتوبر 1943، وحاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر الراحل محمود السعدني.

بدايات السعدني الفنية

دخل صلاح السعدنى المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام ومثلا معًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات.

كان مسلسل "الرحيل" أول أعماله عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل "الضحية".

ولمع نجم السعدني بعد تقديمه الجزء الأول من ملحمة "ليالي الحلمية" نهاية الثمانينيات من القرن الماضى.

ورشحه المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ للمشاركة في بطولة مسلسل "ليالي الحلمية"، حيث جسد في أجزائه الـ 5 شخصية "سليمان غانم"، العمدة المحب لوطنه والساخر من كل شيء حوله، وحقق من خلاله نجاحاً كبيرا لدى النقاد والجمهور.

أبرز المحطات الفنية فى مشوار صلاح السعدني

قدم السعدنى طوال مشواره الفنى أكثر من "200" عمل فني متنوع بين الدراما التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.

من أبرز أعماله الأعمال التليفزيونية: " أرض الرجال، الضحية، الرحيل، حصاد الشر، الساقية، أبناء العطش، أرابيسك، أوراق مصرية ثلاثة أجزاء، سنوات الحب والشقاء، حلم الجنوبي، جسر الخطر، ملحمة الحب والرحيل، ليالي الحلمية خمسة أجزاء، أبنائي الأعزاء شكرا، الزوج أول من يعلم، بين القصرين".