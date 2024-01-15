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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

عنبر - اشرف زكي
عنبر - اشرف زكي

دخلت الفنانة عنبر فى مشادة كلامية مع نقيب الممثلين أشرف زكي فى مؤتمر يتعلق بملف تشغيل النقابيين بالأعمال التلفزيونية التي يتم تصويرها حاليا.

وكشف الفنانة عنبر عن تعرضها لموقف وصفته بالمهين ، بعد أن عرض عليها المشاركة فى عمل بمشهد تقول فيه كلمة.

وأضافت عنبر : لازم نراعي تاريخ الفنان وأعماله السابقة علشان ميحسش بالاهانة وأنا شخصيا ليا أعمالي  ، مش معني إن الفنان قعد 4 سنوات في منزله منرعيش ده.

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وأضافت : انا اتهانت مش علشان اتعرض عليا مشهد ، لا اتعرض عليا مشهد بقول فيه كلمتين ، انا قدمت قبل كده مشهد واحد بس كان فى فيلم سينما ، ومش بعترض لو اتعرض عليا مشهد واحد فى عمل تليفزيوني بس يكون مؤثر .

وتدخل الفنان اشرف زكي فى كلمتها مؤكدًا أن الفنانة عنبر قامت النقابة بالتدخل فى أزمتها ووفرت لها دور مناسب فى أحد الاعمال الدرامية .

وانفعل أشرف زكي علي الفنان عنبر ، مؤكدًا أن نقابة المهن التمثيلية هي من وفرت لها هذا العمل ، وليس زميل بعينه .

وتابع أشرف زكي : انتي بدأتي بداية انا متحفظ عليها ، انتي بتعملي دور مهم في مسلسل مهم شكرا لحضرتك اللي بعدك .

 

 

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