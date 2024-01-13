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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

شمس
شمس

واصلت المطربة شمس الكويتية توثيق رحلاتها في المحافظات المصرية بزيارة محافظة الشرقية للمرة الثانية والتفاعل مع أهالي قرى ومراكز المحافظة، واستقبلها الاهالي بحفاوة وترحيباً.


وسبق أن زارت شمس محافظة الشرقية قبل أشهر وظهرت وهي تلتقط الصور وسط الحقول، وعلقت على تلك الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "أجمل وأطيب الناس أهل كفر العكل.. قضينا مع بعض أوقاتاً حلوة في محافظة الشرقية.. محبة وصدق وبساطة لم أرها من قبل».

يُشار إلى أن شمس الكويتية كانت قد بدأت جولة زيارات إلى المدن والمحافظات المصرية وبعض الأماكن الشهيرة في مصر، حيث بدأت زيارتها إلى أهرامات الجيزة، والسفر إلى مدينة الفيوم، كما وثّقت رحلتها إلى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث زارت أماكن مثل مسجد السيد البدوي، وهناك تناولت الحلويات والحمص في أحد المحلات الشهيرة هناك، وقامت بتوزيع وجبات اللحوم والطرب والكفتة على مريدي وزوار السيد البدوي في مدينة طنطا.

 

كما زارت المطربة شمس مؤخرا مدينة بورسعيد، وظهرت وهي ترقص مع الفرق الموسيقية على الأنغام البورسعيدية في سوق السمك ببورسعيد، وسط أجواء مليئة بالبهجة.

 

من ناحية أخرى، انتهت المطربة شمس الكويتية من تسجيل أغنيتها الجديدة “قطة مغمضة” من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان وتوزيع سامر أبو طالب ومهندس الصوت مصطفى رؤوف، كما أطلقت مؤخراً أحدث أعمالها الفنية بعنوان “رجال ونص” على اليوتيوب، وهي أغنية عراقية.

شمس مدينة بورسعيد محافظة الشرقية أهالي الشرقية أهرامات الجيزة المطربة شمس الكويتية

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