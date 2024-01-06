في عيد ميلاد نجوي فؤاد.. سر منعها من الحج وحرصها على زيارة السيدة نفيسة

تحتفل اليوم، الفنانة القديرة نجوي فؤاد بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات الاستعراضيات اللاتي خاضت مجال التمثيل .

نجوي فؤاد ممثلة وراقصة استعراضية ، ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939 .

توفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقة لها .

بدأت نجوي فؤاد مشوارها من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا.

بالإضافة إلى التمثيل، كان لنجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلمي ألف بوسة وبوسة، حد السيف.

سر منعها من الحج

كشفت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، أحد الأسرار الخطيرة في حياتها، فيما يتعلق بسبب عدم مقدرتها على الحج إلى البيت الحرام.

وأضافت نجوى فؤاد، أنها حاولت الذهاب إلى الحج أكثر من مرة، لكنها لم تستطع ذلك، خاصة أن الذهاب إلى الحج كان يشترط وجود «محرم» معها، لكنها كانت في معظم هذه الأوقات مطلقة، فلا يوجد محرم معها، كما أنها حاولت اصطحاب شقيقها من أبيها «يحيى» معها لرحلة الحج، لكن تم رفضه لأنه شقيقها من أبيها فقط.

السيدة نفسية

كشفت نجوي فؤاد عن سر حرصها الدائم علي زيارة مسجد ومقام السيدة نفسية، مؤكدة أنها تشعر براحة كبيرة خلال تواجدها هناك، وقالت: أذهب للسيدة نفيسة منذ الصغر، وامي “ زوجة ابي التي قامت بتربيتي ” كانت تاخدني من إيدي ونروح.