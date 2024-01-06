عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاد نجوي فؤاد.. سر منعها من الحج وحرصها على زيارة السيدة نفيسة

صدى البلد

تحتفل اليوم، الفنانة القديرة نجوي فؤاد بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات الاستعراضيات اللاتي خاضت مجال التمثيل .

نجوي فؤاد ممثلة وراقصة استعراضية ، ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939 .

توفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقة لها .

بدأت نجوي فؤاد مشوارها من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا.

 بالإضافة إلى التمثيل، كان لنجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلمي ألف بوسة وبوسة، حد السيف.

في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. تزوج 4 مرات بينهن فنانة وفتاة بالإعدادية

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

سر منعها من الحج

كشفت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، أحد الأسرار الخطيرة في حياتها، فيما يتعلق بسبب عدم مقدرتها على الحج إلى البيت الحرام.

وأضافت نجوى فؤاد، أنها حاولت الذهاب إلى الحج أكثر من مرة، لكنها لم تستطع ذلك، خاصة أن الذهاب إلى الحج كان يشترط وجود «محرم» معها، لكنها كانت في معظم هذه الأوقات مطلقة، فلا يوجد محرم معها، كما أنها حاولت اصطحاب شقيقها من أبيها «يحيى» معها لرحلة الحج، لكن تم رفضه لأنه شقيقها من أبيها فقط.

السيدة نفسية 

كشفت نجوي فؤاد عن سر حرصها الدائم علي زيارة مسجد ومقام السيدة نفسية، مؤكدة أنها تشعر براحة كبيرة خلال تواجدها هناك، وقالت: أذهب للسيدة نفيسة منذ الصغر، وامي “ زوجة ابي التي قامت بتربيتي ” كانت تاخدني من إيدي ونروح.

نجوى فؤاد الراقصة نجوى فؤاد السيدة نفسية الفنانة القديرة نجوي فؤاد محسن سرحان كشف المستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

أحسن لاعب وأعظم مدافع| مصطفى محمد يفك الاشتباك بين زيزو وعبدالمنعم.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد إبراهيم يكشف تفاصيل أزمته مع حكم مباراة الأهلى فى السوبر

قرية الأعلام.. الأيادى الذهبية فى الفيوم ومنتجات عصرية من خوص النخيل

السكان الأصليين لأمريكا يعارضون مهمة وضع رفات بشرية على سطح القمر

كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب

إبراهيم سعيد: إمام عاشور تاريخه أكبر من رضا عبد العال الآن

مالك العمل في ورطة..تعرف علي المسئول عن سلطة فصل الموظف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ