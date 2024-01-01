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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفل غنائي بمناسبة العام الجديد 2024 ليلة أمس في دبي .

 

ومازحت شيرين عبد الوهاب جمهورها الذي طلب منها عدد من الاغاني الحزينة قائلة : انتو ليه غاويين نكد ، احنا في new year “ . 
 

أحيت امس  الفنانة شيرين عبد الوهاب، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات  رأس السنة هناك.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.
 

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستان أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة كثيرة للوزن على خلاف أخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيها بزيادة وزن كثيرة.

وشارك شبرين عبد الوهاب فب الحفل كل من نجوى كرم الذى تقدم فقرة غنائية ضمن فقرات الحفل وصعد جورج وسوف على المسرح ليختتم حفل رأس السنة.
 

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أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق
 

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي. وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تطلقا للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولى كان الانفصال عام 2021، وحدث خلاف كبير بينهما.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه من بعد هذا الخلاف لم يحدث أي خلافات أخري قوية، ولكن تلك المرة شيرين صرحت لمصادرة مقربة جدا لها أنها انفصلت عن حسام حبيب، ولكن هذه المرة دون أي مشاكل.

 

أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا 

 

وكشف الدكتور حسام لطفى محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. وأكد حسام لطفى على أنه صدر الحكم الاستئنافي الخاص بالعقد الذى تم إبرامه بين شيرين وشركة روتانا منته فيما بين الطرفين في 8 من يناير سنة 2022. 

وأوضح حسام لطفى: مهم جدا التأكيد على انتهاء العقد منذ حوالي سنتين حسبما أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية التى أصدرت الحكم.

 

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