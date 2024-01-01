شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة ارتباطها بعد طلاقها من حسام حبيب

انتشرت مؤخرا أنباء عن ارتباط الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد قصة حب وزواج دامت لأكثر من خمس سنوات، ما استدعى الفنانة شيرين تخرج وتصرح بأن جميع ما أثير مجرد شائعات متداولة غير صحيحة، لأنها ما زالت في فترة العدة.





ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي.



وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تطلقا للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولى كان الانفصال عام 2021، وحدث خلاف كبير بينهما.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الإعلامية نضال الأحمدية المعروف أنها مقربة من شيرين عبد الوهاب، قالت إن مشادة وصلت إلى الضرب بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب حدثت في الطائرة.

وأشارت إلى أن سبب الخلاف؛ هو تدخل حسام حبيب فى عمل شيرين عبد الوهاب أكثر من اللازم، لدرجة أنه كان من الممكن أن يلغي العمل من ورائها دون معرفتها، ومن بعدها حدثت مشادة كلامية بينهما أدت إلى طلب شيرين الطلاق أكثر من مرة، ولكن حسام كان يرفض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.