من العراق.. شيرين تفاجئ معجبا بـ رد غير متوقع لسبب مثير

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفلا غنائيا بمناسبة العام الجديد 2024 ليلة أمس في دبي .

ومازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب كعاتها الحاضرين ، حيث ردت علي احد الحضور الذي قال لها الله حمد الله علي السلامة قائلة : الله يسلمك يا حبيبي .. حاسة حمد الله علي السلامة وكأني راجعة من العراق .

فيما مازحت معجب اخر طلب منها ان تغني اغنيتها الشهيرة الكدابين قائلة : انا غنتها كنت فين ، كنت بتحلق دقنك ؟

أحيت امس الفنانة شيرين عبد الوهاب، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .



وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.



وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستان أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة كثيرة للوزن على خلاف أخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيها بزيادة وزن كثيرة.



وشارك شبرين عبد الوهاب فب الحفل كل من نجوى كرم الذى تقدم فقرة غنائية ضمن فقرات الحفل وصعد جورج وسوف على المسرح ليختتم حفل رأس السنة.