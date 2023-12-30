محمد هنيدي: والد جدي توفي فى عمر 134 وجدي تجاوز 100 عام

حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن كواليس مشواره الفني وتفاصيل من حياته الشخصية .

وقال محمد هنيدي ان والد جده توفي فى عمر الـ 134 ، بينما توفي جده عن عمر يناهز الـ 104 عامًا ، وان والده توفي فى عمر الـ 76 عاماُ

وإضاف محمد هنيدي ساخرًا : انا حالياً فى مرحلة المراهقة بالنسبة لاعمارهم .

وكشف محمد هنيدي انه من المقرر ان يقدم الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق ، ومن المقرر ان يحمل العمل أجزاء أخري ، خاصة وان العمل حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور ، والشخصية التى لعبها علقت فى أذهان المشاهدين .

ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي ، والذى يعود فيه للتعاون مع بطلة فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية ، وهي الفنانة مني زكي .

فيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.



وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي ، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.



التعاون الثانى بين محمد هنيدي ومنى ذكي:



وأعرب الكثير من الجمهور عن سعادته بالتعاون الثاني الجديد الذى يجمع بين الفنان محمد هنيدي والفنانة مني زكي، بعد حوالي 25 عامًا من مشاركتهما معًا في فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية ، والذى عرض عام 1998 ،وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.