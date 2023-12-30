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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي: أحمد زكي توقع لي النجومية خلال 4 سنوات

محمد هنيدي
محمد هنيدي

حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيف على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد، وكشف عن كواليس مشواره الفني . 

وقال محمد هنيدي: ان الفنان أحمد زكي تنبأ له بتحقيق نجومية كبيرة، حيث قال له فى إحدي العروض المسرحية الذى يشارك فيه بمشهد صغير، انه خلال 4 سنوات سيكون له عمل مسرحي يحمل أسمه . 

وتابع محمد هنيدي: هالة فاخر وسيد زيان ساعدوني فى مشواري الفني ، حيث اسند لي مشهد واحد فى إحدي المسرحيات.

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الجدير بالذكر أن محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم الجواهرجي ، والذى يعود فيه للتعاون مع بطلة فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية ، وهي الفنانة مني زكي . 

فيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.


وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي ، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.


التعاون الثانى بين محمد هنيدي ومنى ذكي:


وأعرب الكثير من الجمهور عن سعادته بالتعاون الثاني الجديد الذى يجمع بين الفنان محمد هنيدي والفنانة مني زكي، بعد حوالي 25 عامًا من مشاركتهما معًا في فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية ، والذى عرض عام 1998 ،وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.

الفنان محمد هنيدي الفنان أحمد زكي الفنانة منى زكي صعيدى فى الجامعة الامريكية فيلم صعيدى فى الجامعة الامريكية فيلم الجواهرجى محمد هنيدي

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