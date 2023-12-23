متقعدش فى البيت.. نصيحة غير متوقعة من نور الشريف لـ خالد النبوى

كشف الفنان خالد النبوى عن سر نصيحة الفنان الراحل نور الشريف له، وذلك أثناء لقائه بالإعلامى محمود سعد ببرنامج “سولد أوت”.

وقال خالد النبوى: “مش سهل أبدًا تكون نور الشريف، وأنا دخلت المكتب عنده في رمسيس وشوفت الـ 22 جزء بتوع كتاب قصة الحضارة، وهو كان بيعمل لينا لقاء علشان كان عنده فيلم عايز فيه شباب صغير من معهد الفنون المسرحية، فأنا لما شوفت بيتعامل مع الكتاب إزاي ومتجلد إزاي فأنا قولت أنا عايز يبقى عندي الموسوعة دي وفعلًا جبتها، ونور الشريف اللي قالي لازم تستمر، نور الشريف قالي الاستمرارية هي أساس السينما إوعى تبعد حتى لو عندك فيلم مش حلو والسيناريو مش عاجبك وتختار بينه وبين إنك تقعد فى البيت لأ متقعدش فى البيت، لأن وأنت بتشتغل هيجيلك السيناريو اللي يعجبك لغاية ما تبقى قادر تتحكم ومتعملش غير الكويس”.

خالد النبوى

وقد حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج “sold out”، الذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc.

وكشف الفنان خالد النبوي عن رفضه القيام بدور إرهابي فى عدد من الأعمال الفنية العالمية، مؤكدًا أن الأمر تكرر أكثر من مرة.

وقال خالد النبوي انه اعتذر عن بطولة مسلسل عالمي يتم تصويره فى أوروبا من أجل انشغاله فى ذات الوقت بتصوير دوره فى مسلسل "واحة الغروب".

وأضاف أن مسلسل “مصطفى محمود” توقف لأنه لن يستطيع تقديمه إلا بعد التحضير له لأكثر من عامين.

وأوضح أنه قام بالتحضير على مدار 5 أشهر للعمل دون وجود جهة تعاقد .

من ناحية أخرى، يخوض خالد النبوي الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الأيام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.