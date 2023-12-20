عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. قرار جديد من هنا الزاهد بعد طلاقها.. حقيقة ظهور عادل إمام مع ابنه فى شمس الزناتى.. نجم عالمى يرغب فى لقاء الرئيس السيسى

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

إيرادات الأفلام| آسر ياسين يصدم الجميع.. وهبوط محمد فراج وصعود بيومي فؤاد

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوى"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” و“سنة أولى خطف” وأخيرا فيلم “شماريخ”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما 780.908 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى.


حقيقة ظهور عادل إمام مع ابنه فى شمس الزناتى.. المخرج يفجر مفاجأة

كشف المخرج عمرو سلامة حقيقة مشاركة الفنان عادل إمام وعودته للتمثيل من خلال فيلم "شمس الزناتى" الذى يقدمه نجله محمد إمام.

وقال عمرو سلامة، فى لقاء ببرنامج “سينماتك”: "ظهور عادل إمام بفيلم "شمس الزناتى" غير صحيح، كما أن هذا العمل بعيد تماما عن نسخة الفيلم التى عرضت فى 1991".

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عبر خاصية الستوري، حيث قررت أن تتعلم لغة الإشارة.

وقامت هنا الزاهد بعرض فيديو بلغة الإشارة لأغنية “أنا ابن مصر” للفنان محمود العسيلي.

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

نشر النجم العالمى تيريس جيبسون مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يكشف فيه عن أمنيته بعد وصوله مصر لزيارة المعالم السياحية بصحبة الفنان محمد كريم.

وقال تيريس جيبسون: “لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا”.

بعد وفاته بسبب المخدرات.. جورج كلونى يكشف أسرارا جديدة عن بطل friends

كشف النجم العالمى جورج كلونى أسرارا جديدة عن النجم الراحل ماثيو بيرى، بطل مسلسل friends، والذى توفى منذ أكثر من 45 يوما.

وقال جورج كلونى إن ماثيو بيرى كان يعد أحد الأصدقاء المقربين، وكان منذ طفولته يبحث دائما عن الشهرة وتمنى أن يقدم عملا كوميديا، وذلك وفقا لما نشره موقع "ديد لاين".

Fast X آسر ياسين أفلام آسر ياسين الرئيس السيسي المخرج عمرو سلامة بطل مسلسل friends هنا الزاهد جورج كلوني شمس الزناتي عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

بعد وفاته بسبب المخدرات.. جورج كلونى يكشف أسرارا جديدة عن بطل friends

12 أغنية.. عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد مكانك بمناسبة رأس السنة

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي.. الجمعة المقبل

ترشيحاتنا

لافروف يتهم أمريكا بالانخراط في مشاريع سرية ضد إقامة الدولة الفلسطينية

صناعة الشحن في خطر بسبب قوات متعددة الجنسيات تعمل بالبحر الأحمر ضد الحوثيين

عبر قناة السويس.. باخرة وقود عراقية للشعب الفلسطيني

إحداهن سافرت للخارج.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد

بيان عاجل من ملك الأردن بشأن محاولات تهجير سكان غزة عن أراضيهم

فولندام.. رحلة إلى عالم الطبيعة البحرية بقرية الصيادين في هولندا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. و10 صور أثارت ضجة لـ دعاء فاروق بعد تصدرها التريند

من داخل الأهرامات.. محمد كريم ينشر صورا جديدة لزيارة تيريس جيبسون

عروض لطلبة المدارس في مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ