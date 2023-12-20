أخبار الفن.. قرار جديد من هنا الزاهد بعد طلاقها.. حقيقة ظهور عادل إمام مع ابنه فى شمس الزناتى.. نجم عالمى يرغب فى لقاء الرئيس السيسى

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

إيرادات الأفلام| آسر ياسين يصدم الجميع.. وهبوط محمد فراج وصعود بيومي فؤاد

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوى"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” و“سنة أولى خطف” وأخيرا فيلم “شماريخ”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما 780.908 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى.



حقيقة ظهور عادل إمام مع ابنه فى شمس الزناتى.. المخرج يفجر مفاجأة

كشف المخرج عمرو سلامة حقيقة مشاركة الفنان عادل إمام وعودته للتمثيل من خلال فيلم "شمس الزناتى" الذى يقدمه نجله محمد إمام.

وقال عمرو سلامة، فى لقاء ببرنامج “سينماتك”: "ظهور عادل إمام بفيلم "شمس الزناتى" غير صحيح، كما أن هذا العمل بعيد تماما عن نسخة الفيلم التى عرضت فى 1991".

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عبر خاصية الستوري، حيث قررت أن تتعلم لغة الإشارة.

وقامت هنا الزاهد بعرض فيديو بلغة الإشارة لأغنية “أنا ابن مصر” للفنان محمود العسيلي.

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

نشر النجم العالمى تيريس جيبسون مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يكشف فيه عن أمنيته بعد وصوله مصر لزيارة المعالم السياحية بصحبة الفنان محمد كريم.

وقال تيريس جيبسون: “لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا”.

بعد وفاته بسبب المخدرات.. جورج كلونى يكشف أسرارا جديدة عن بطل friends

كشف النجم العالمى جورج كلونى أسرارا جديدة عن النجم الراحل ماثيو بيرى، بطل مسلسل friends، والذى توفى منذ أكثر من 45 يوما.

وقال جورج كلونى إن ماثيو بيرى كان يعد أحد الأصدقاء المقربين، وكان منذ طفولته يبحث دائما عن الشهرة وتمنى أن يقدم عملا كوميديا، وذلك وفقا لما نشره موقع "ديد لاين".