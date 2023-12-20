أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

نشر النجم العالمى تيريس جيبسون مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يكشف فيه عن أمنيته بعد وصوله مصر لزيارة المعالم السياحية بصحبة الفنان محمد كريم.

وقال تيريس جيبسون: “لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا”.

ونشر الفنان محمد كريم مقطع فيديو وعددا من الصور لحظة استقباله للنجم العالمى تيريس جيبسون الذى يقوم بزيارة مصر بصحبته.

وتأتى زيارة تيريس جيسبون لزيارة بعض الأماكن السياحية.

تيريس جيبسون

ويعد تيريس جيبسون أحد النجوم العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحا وشهرة واسعة، حيث قدم عددا من الأعمال الناجحة، ولعل من أبرزها فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier، وشارك في البطولة معه ميشيل رودريجيز، ، وكريس "لوداكريس" بريدجز، وناتالي إيمانويل، وجوردانا بروستر، وسونج كانج، وجايسون ستاثام، وجون سينا، وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار، وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.