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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. إجراء جديد من شيرين عبد الوهاب مع روتانا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أصدر الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا يكشف فيه تطورات أزمة شيرين مع شركة روتانا والتي وصلت إلى ساحات القضاء.

وقال في البيان : تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أن محاميها الدكتور حسام لطفي طوى صفحة الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باتفاق ودي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز  -على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها تجمعها بالمنتج سالم الهندى

وأضاف البيان: تعكف شيرين عبد الوهاب حاليا على إنتقاء كلمات وألحان متميزة لتسعد جمهورها بها ، تؤكد على أن انتهاء علاقتها العقدية بشركة روتانا بحكم قضائي، لن يمنعها من الاستمرار في التعاون معها في المستقبل باعتبارها شركة متفردة في مجالها من كل الوجوه. 

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شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

من ناحية أخرى أعلنت شيرين عبد الوهاب طلاقها من الفنان حسام حبيب من أيام بمجرد الإعلان تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب  ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbc مصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، وأكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

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