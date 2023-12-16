عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة شيرين عبد الوهاب تتجاهل طلاق والدتها من حسام حبيب.. ماذا فعلت؟

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تجاهلت هنا الفقي ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب خبر طلاق والدتها من الفنان حسام حبيب حيث حرصت على نشر فيديوهات لها عبر التيك توك لبعض الأغاني الأجنبية وفضلت عدم التعليق على طلاق والدتها.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب  

وكشف موقع الجرس اللبناني عن تفاصيل جديدة فى قصة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والتى تم الإعلان عنها أمس عبر وسائل الإعلام.

وأكد موقع الجرس الذى ترأس تحريره الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية.

وأوضح الموقع أن هذا الخلاف وصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل السافر من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته جملة وتفصيلا وقررت أن تطلب الطلاق منه لكنه رفض بشدة الى ان تدخل عدد من المقربين بالوسط الفنى لحل الازمة ووافق على الانفصال بينهما والذى وقت رسميا أمس حسبما تم الإعلان عنه.

بمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب  ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbc مصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، وأكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

ابنة شيرين عبد الوهاب ابنه الفنانة شيرين عبد الوهاب ابنة الفنانة شيرين الفنان حسام حبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب المطرب حسام حبيب المطربة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاق شيرين وحسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

موضوعات متعلقة

يسرا مع الواقع الافتراضي في مهرجان الجونة .. صور

ضرب وشتائم على متن طائرة.. تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب

تأكيدًا لانفراد صدى البلد.. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

مهرجان الجونة السينمائي.. محمد شاهين ونسرين طافش في عرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ

بشرى بعلم فلسطين في مهرجان الجونة السينمائي

شيرين عبد الوهاب تتصدر استفتاء منصة بيلبورد لأفضل 100 مطرب عربي

وفاة مخرج عمر وسلمى 2.. كواليس الأيام الأخير في حياته

فيصل خورشيد يكشف عن موعد ومكان عزاء زوجته

ترشيحاتنا

انتشال الجثة الثانية من أسفل أنقاض المنزل المنهار في بني سويف

كارثة| وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تدفن مواطنينا «أحياء».. وأطالب بتحقيق دولي عاجل

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق حياة والدته

المصريين الأحرار: الحوار الوطني أبرز أسباب تفاعل الأحزاب السياسية بانتخابات الرئاسة 2024

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين عند الحدود اللبنانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

يسرا مع الواقع الافتراضي في مهرجان الجونة .. صور

طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

فيديو

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ