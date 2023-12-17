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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

قرر الفنان حسام حبيب حذف رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إعلان الأخيرة طلاقهما عقب زواج استمر 6 سنوات.

وكان حسام حبيب قد وجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على إنستجرام وهى "انا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا" والتى كانت على حسابه حيث كان محتفظ بها بعد إعلان الانفصال إلا انه قرر حذفها.

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

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شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

وكشف موقع الجرس اللبنانى عن تفاصيل جديدة فى قصة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والتى تم الإعلان عنها أمس عبر وسائل الإعلام.

وأكد موقع الجرس الذى ترأس تحريره الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية.

وأوضح الموقع أن هذا الخلاف وصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل السافر من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته جملة وتفصيلا وقررت أن تطلب الطلاق منه لكنه رفض بشدة الى ان تدخل عدد من المقربين بالوسط الفنى لحل الازمة ووافق على الانفصال بينهما والذى وقع رسميا أمس حسبما تم الإعلان عنه.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 
وبمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب  ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbc مصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، وأكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

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