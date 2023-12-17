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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مين اللي غلطان.. مفاجأة جديدة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يتصدر خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمطرب حسام حبيب، مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة، فكل فترة تظهر شيرين وحسام بمشكلة جديدة ويحدث الطلاق، وبعد ذلك يتم العودة.

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صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

وخرج الإعلامي عمرو أديب، وقال إنه تواصل مع المطربة شيرين عبد الوهاب، وأكدت له أن الطلاق تم بشكل حضاري، ولا توجد أي مشكلات مع حسام، والطلاق تم بشكل رسمي.


وتابع عمرو أديب، أن يتمنى أن تكون بداية جديدة، لـ شيرين وحسام، وأن شيرين تجهز لـ 5 أغاني جديدة بالفترة المقبلة، وأن شيرين تعمل على نفسها.


وأوضح عمرو أديب، أن شيرين مهتمة بـ نفسها، وتعمل رجيم، وأن طلاقها لن يوقف مسيرتها الفنية، وأنها توجه رسالة لـ الجمهور، بأنها بخير وحسام بخير.

مين اللي غلطان


وأشار إلى أنه يطالب الجميع بعد توجيه كلمات غير صحيحة عن الطلاق، ولا أحد يقول " مين اللي غلطان".


 

 

علق شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على طلاقها من الفنان حسام حبيب ، الذى أثار الجدل فى الساعات القليلة الماضية .

وقال محمد شقيق شيرين عبد الوهاب من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسيوك: "والله ولا كنت عايز أعلق على الموضوع أساسًا ولا عايز أصلًا تبقى ليَّ علاقة بأي حاجة أنا بس المعلومة عندي من يومين ومن كتر التليفونات والرسايل من الصحفيين وأنا ما ليش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع حسام حبيب ولا عايز".

وأضاف محمد عبد الوهاب : “الحقيقة بحبها أوي روحي وعمري وأختي الكبيرة وتاج راسي وخيرها عليَّ ولحم كتافي من خيرها وأمي التانية بعد أمي، وبإذن الله هترجع تاني تكسر الدنيا وتمتعنا بفنها وغناها وصوتها وإحساسها اللي مفيش زيه في الكوكب كله، وبتمنى لها كل خير من كل قلبي وتاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا ونور عينيها، بس كله من وأنا بعيد في حياتي.. وحياة أمي بحبها أوي بس والله الطاقة اللي عندي يدوب على قد شوية الأمراض اللي جات لي والحمد لله على كدا، ما ليش علاقة بأي حاجة أتمني تسيبوني أرجع شخص عادي ملوش علاقة غير بنفسه وبس شكرًا”.

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب  ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbc مصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، وأكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب المطرب حسام حبيب المطربة شيرين عبد الوهاب عمرو أديب

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