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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

شيرين وحسام
شيرين وحسام

علم صدى البلد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعمل خلال الأيام الماضية على الصلح مع شقيقها محمد ووالدتها وذلك بعد طلاقها من حسام حبيب.

وتفكر شيرين عبد الوهاب في إنهاء الخلافات العائلية التي حدثت بعد عودتها مرة اخرى لحسام حبيب.


طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شهدت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلافًا حادًا وذلك خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

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طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
 

ووقع الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية بعدما وقعت خلافات بينهما في السعودية.

وعلم “صدى البلد” أن العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا حادا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الأخيرة مما جعلها تترك المنزل في محاولة من حسام حبيب للصلح ولكن المحاولات باءت بالفشل .

وشهدت العاصمة السعودية “الرياض” خلافا بين الثنائي، حيث طلب حسام حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تأجيله دون الرجوع إليها، وهو ما أغضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلى القاهرة مع فريق عملها.

 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

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