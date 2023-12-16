إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة ساحرة بملك الألوان "الأسود"، أثناء الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ولفتت الأنظار بأناقتها.

ارتدت نجلاء بدر فستان أسود طويل، من تصميم فريدة تمراز التي تحرص على التعاون معها كل عام، وأجرت على التصميم الأصلي بعض التعديلات حتى يصبح أكثر أناقة.

تتواجد نجلاء بدر في الجونة لحضور فعاليات المهرجان في دورته الاستثنائية، وتحرص على حضور عروض الأفلام والمشاركة في الندوات التثقيفية المختلفة.

وحققت نجلاء بدر نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "صوت وصورة" الذي عرض خلال الفترة الماضية.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.



مسلسل "صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وعرض عبرشاشة DMC ومنصة WATCH IT.