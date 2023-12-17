أخبار الفن: رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها.. وتصريحات جريئة ليوري مرقدي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب :

علم صدى البلد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعمل خلال الايام الماضية على الصح مع شقيقها محمد ووالدتها وذلك بعد طلاقها من حسام حبيب.

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان يوري مرقدي والذي اشتهر بالتصريحات الجريئة ووصل الي الجمهور المصري من خلال فيلم الحياة في منتهي اللذة.

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "صيد العقارب"، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينوميديا.

أجلت الدورة الخامسة "الاستثنائية" من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية التي كان مقرر إقامتها اليوم لأجل غير مسمى التزاما بقرار الحداد في جميع أنحاء جمهورية مصر حزنا على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.