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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها.. وتصريحات جريئة ليوري مرقدي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب :

 

صلح ولم الشمل .. رد فعل مفاجي من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

 

علم صدى البلد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعمل خلال الايام الماضية على الصح مع شقيقها محمد ووالدتها وذلك بعد طلاقها من حسام حبيب.

 

بنتي تخوض المساكنة مع صديقها.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

 

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان يوري مرقدي والذي اشتهر بالتصريحات الجريئة ووصل الي الجمهور المصري من خلال فيلم الحياة في منتهي اللذة.

 

 

صيد العقارب.. غادة عبد الرازق تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني

 

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "صيد العقارب"، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينوميديا.

 

تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية

 

أجلت الدورة الخامسة "الاستثنائية" من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية التي كان مقرر إقامتها اليوم لأجل غير مسمى التزاما بقرار الحداد في جميع أنحاء جمهورية مصر حزنا على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

 

 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

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