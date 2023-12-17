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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا

الاوبرا
الاوبرا

تأجلت الدورة الخامسة "الاستثنائية" من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية التي كان مقرر إقامتها اليوم لأجل غير مسمى التزاما بقرار الحداد في جميع أنحاء مصر حزنا على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

وكان قد أعلن عن تفاصيل الدورة وذكر رئيس المهرجان المخرج وحيد صبحي أن الدورة تحمل  شعار "هنفضل نحلم- السينما سلاحنا"،لتواكب الأحداث الحالية مؤكدا أن الدورة ستعمل على دعم القضية الفلسطينية لأن هذا هو الدور الذي لابد أن  يلعبه الفن والمهرجانات والأنشطة الفنية بشكل عام    وتستمر حتي يوم 20 من نفس الشهر.


وذكر مدير المهرجان الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي  أن هذه الدورة يشارك فيها ٣٤ فيلما روائي وتسجيلي قصير من مصر ودول مختلفة يتنافسون فيها على أربع مسابقات ، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب ، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منهم ورشة مباديء سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة  للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منهم ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

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