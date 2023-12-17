ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

في عيد ميلاده..

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان يوري مرقدي والذي اشتهر بالتصريحات الجريئة ووصل إلى الجمهور المصري من خلال فيلم الحياة في منتهي اللذة.

ومن أشهر أغنياته هم "شوفتى وصلتى بيا لفين"، و"عربيا أنا"، و"بحبك موت"، ورغم الشهرة التي اكتسبها إلا أنه ظل يطرح أعماله بشكل متباعد.

لم يقتصر مشاركة الفنان اللبناني يورى مرقدى على الغناء فقط، بل شارك بالتمثيل من خلال فيلم سينمائى مصري، ومسلسل لبنانى، وظهر أيضا ضيف شرف في المسلسل السورى "قسمة وحب"، ليكتفى بمشواره التمثيلى بهذه الأعمال القليلة جدا سواء في التمثيل أو في مجال الغناء.

يعتبر فيلم "الحياة منتهى اللذة"، من أشهر أعمال الفنان يورى مرقدى، حيث حقق نجاحا بمشاركة عدد كبير من النجوم وقتها منهم، حنان ترك، منة شلبى، زينة، سعادة نصر، أشرف مصيلحى، أحمد راتب, أروى جودة، مجدى كامل، وهو من تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى، وتدور أحداث الفيلم حول القضايا النفسية والاجتماعية في المجتمع خاصة بين الأزواج ومنها الخيانة الزوجية والعلاقات العاطفية بين الزوجين، وتأثير ذلك فى الحياة الزوجية.

أبرز تصريحات يوري مرقدي الجريئة

- الدين عمره ما قرب الناس من ربنا بل يبعدهم بس وهذه قناعاتي الشخصية.

- أنا وزوجتي ألفت غير متدينين واحنا الاتنين ضد الدين ولكنا لسنا ملحدين.

طبقت مع زوجتي ألفت مبدأ المساكنة ومكناش مستنيين رأي حد في اللي بنعمله ولا كان هاممني.

- ابنتي الكبرى تطبق المساكنة حاليًا مع صديقها في كندا.

فكرة المساكنة هي أن الزواج يعتبر أمرا مصيريا وقرارا يتخذه الإنسان من دون أن يكون هناك خبرة 1% قبل الدخول فيه.

- ازاي واحدة تتجوز واحد وتتفاجئ بعدها إن فيه حاجات مش عاجباها فيه.

- أرفض خوض ابنتي تجربة المساكنة في لبنان بسبب القيود عليها والعادات والتقاليد.