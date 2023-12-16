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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحاجة دي تتعب نفسية أي راجل.. ناقد يكشف سبب طلاق شيرين وحسام حبيب

صدى البلد

قال الناقد الفني أحمد السماحي إن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شهدت خلافًا حادًا خلال الأيام الأخيرة ، وهذا كان السبب الرئيسي الذى أدى إلى ضعف أدائها فى حفل روائع السنباطي وكانت أضعف أداء غنائي بين بقية الفنانين.

وأضاف أحمد السماحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي الذى يعرض على قناة صدى البلد ، أن بداية الزواج بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب هو زواج كتب على ورقة طلاق لأنه كان بمثابة كذبة كبرى. 

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وعن خبر الطلاق، قال أحمد السماحي أنه لن يتوقع هذا الهدوء فى الطلاق ، وأنه توقع حدوث أزمة كبري لشيرين عبد الوهاب ، معقبًا: “أخشي أن يكون الهدوء الذى يسبق العاصفة”.

وأضاف أحمد السماحي ، معلقا: الأزمة الأساسية بينهما ترجع أن شيرين عبدالوهاب نجمة تملأ السمع والبصر وحسام حبيب مجرد مطرب وأصبح زوج الست ، وهذا يؤثر على نفسية أى رجل .

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب  ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbc مصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، وأكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

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