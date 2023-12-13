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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

صدى البلد

وقعت مشاجرة جديدة بين الفنانة بوسي وطليقها هشام ربيع داخل أحد الفنادق الشهيرة فى منطقة التجمع.

وبدأت القصة عندما تقابل الطرفان داخل فندق شهير وبدأت المشادة الكلامية بينهما والتى وصلت حد الألفاظ غير اللائقة ، ومن ثم حررت بوسي بلاغا لإتهام طليقها هشام ربيع بالتعدي عليها ، وتقدم هو الآخر لتقديم بلاغ .

إنفصال بوسي وهشام ربيع

وقد أعلن رجل الأعمال هشام ربيع خلال الفترة الماضية انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي، بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة.

وأكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح رجل الأعمال هشام ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.

جاء ذلك بعد أقل من عام ونصف على إقامة حفل زفاف بوسي وهشام ربيع في مايو 2022 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

 

واشتهر حفل زفاف بوسي بجملة شهيرة قالتها أثناء رقصها قائلة:" عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي.. دنا هبة مني"، لتنتهي بالفعل بعد مرور أقل من عامين على حفل الزفاف الذي بلغت تكلفته الملايين.

وأشعل الفنان مصطفى حجاج، حفل زفاف المطربة بوسي، بغنائه عدد من أبرز الاغاني الخاصة به التي تفاعل معها الحضور.

وارتدت بوسي فستان زفاف كالأميرات، من تصميم العالمي هاني البحيري، قبل أن ينضم لها العريس لبدء مراسم الزفاف.

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