عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هفضل كده.. رسالة غير متوقعة من بوسي بعد طلاقها من هشام ربيع

صدى البلد

تجاهلت الفنانة بوسي أخبار طلاقها ونشرت عبر حسابها ب"انستجرام" أغنية مش شايفينهم دول هوا هوا وهفضل كده".

 

وأعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسبما أكدته تحقيقات النيابة.

 

ومرت علاقة بوسي وهشام ربيع بالعديد من الأزمات خلال عام ونصف، بداية من حفل زفافهما، مرورا بعودته إلى زوجته السابقة وأم أولاده، ونهاية بحبسه بسبب طليقها.

بعد طلاقها.. رد فعل صادم واحتفال من بوسي لهذا السبب

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء،ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني. 

 

في الوقت نفسه اختفت ضرة الفنانة بوسي عن الأضواء، وحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الخصوصية، بعدما عادت من العمرة وارتدت الحجاب، بعد الأزمات التي تسببت بها في حياة هشام ربيع.

التواصل الاجتماعي بوسي وهشام ربيع تحقيقات النيابة تواصل الاجتماعي خلال عام 2022 حفل زفافهما حفل زفافهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. إيمي سمير غانم تعود للدراما في رمضان 2024

محمد رمضان يصل السعودية استعدادا لحفله الغنائي

كفاية مزايدات.. أيتن عامر توجه رسالة لمنتقدي الفنانين على السوشيال ميديا

وفاة الشاعر محمد الجزار وصلاة الجنازة في كوم حمادة

بعد طلاقها.. رد فعل صادم واحتفال من بوسي لهذا السبب

15 ديسمبر .. أصالة وأحلام تحييان حفلًا غنائيًا بـ دبي

صلاح عبدالله عن محمد صبحى: أستاذي وتاج راسى وصاحب الفضل

الجمعة .. طارق الشناوي ضيف أسما إبراهيم فى " حبر سرى "

ترشيحاتنا

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

بدء تطبيق الرسوم على انستاباي وخدمات الدفع اللحظية .. في هذا الموعد

رئيس “العاصمة الإدارية”: 300 مليار جنيه حجم أصول الشركة.. المرحلة الثانية العام المقبل.. وطرح 10% من الأسهم في البورصة

هل يلحق على معلول بلقاء ميدياما الغاني| إعرف الحكاية؟

برلماني: يجب الضغط على الدول المقربة من حماس والكيان الصهيوني لوقف الحرب

تقارير إعلامية: استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع أمريكا وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

فوائد خارقه لتناول الكاكاو في الشتاء

للرجال.. أحذر تناول هذه الأطعمة تسبب ضعف الخصوبة

بعد ما قتل عصام الصياد.. معلومات عن أحمد ماجد بطل مسلسل صوت وصورة

فيديو

يوم القيامة قرب والدليل ظاهرة في مكة

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ