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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طلاقها.. رد فعل صادم واحتفال من بوسي لهذا السبب

صدى البلد

تجاهلت الفنانة بوسي ، أخبار طلاقها واحتفلت عبر صفحتها على إنستجرام بعد حصولها على أفضل مطربة شعبية.

وأعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسبما أكدته تحقيقات النيابة.

ومرت علاقة بوسي وهشام ربيع بالعديد من الأزمات خلال عام ونصف، بداية من حفل زفافهما، مرورا بعودته إلى زوجته السابقة وأم أولاده، ونهاية بحبسه بسبب طليقها.

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تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني.

وفي الوقت نفسه ، اختفت ضرة الفنانة بوسي عن الأضواء، وحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الخصوصية، بعدما عادت من العمرة وارتدت الحجاب، بعد الأزمات التي تسببت بها في حياة هشام ربيع.

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