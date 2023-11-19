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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وخداه عشان فلوسه| سعد الصغير يفتح النار على بوسي بعد طلاقها: “مرحتش لجوزها السجن”

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تشهد الساحة الفنية حالة من الجدل والتوتر بين الفنانين سعد الصغير وبوسي، وذلك بسبب خصومة مالية تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه. يأتي هذا التصعيد بعد أن قام الصغير بشراء مستلزمات لشقة والد بوسي قبل وفاته، ولكن سرعان ما ظهر خلاف حاد بشأن تسليم تلك الأموال. سنستعرض في هذا التقرير تفاصيل الأزمة والمطالب التي تم تقديمها، وذلك لإلقاء الضوء على جوانبها المختلفة وتوضيح الموقف الحالي بشكل شمل.

تصريحات سعد الصغير

تفاصيل الطلب والمطالبة بالمبلغ

صرح الفنان سعد الصغير في تصريحات صحفية بأنه اشترى مستلزمات للشقة الخاصة بوالدة بوسي بقيمة 200 ألف جنيه، وطالب بوسي بدفع هذا المبلغ. وأوضح الصغير أن هذه الأموال لا يحق لأشقاء بوسي التمتع بها، مشيرًا إلى أنها ملكه وليس لها الحق في الاستيلاء عليها.
 

سعد الصغير بوسي الأموال خلاف شقة الساحة الفنية

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