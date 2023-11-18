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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد الصغير يهاجم بوسى ويطالبها بدفع 200 ألف جنيه

صدى البلد

أكد المطرب سعد الصغير في تصريحات صحفية أنه يطالب المطربة بوسى بدفع 200 ألف جنيه، الذى اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، مشيرا إلى أن هذه الاموال ليس لها الحق في أخذها من أخواتها فالأشياء ليست ملكها لكنها ملكى .

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وأضاف الصغير: بوسى قالت لأخواتها أنها رجعت لى الفلوس لكن هذا لم يحدث وماختش حاجة منها وأطالبها حالا برجوعها .

وأشار إلى أنه يطالبها بإعادة الفلوس أو التبرع بها لأهالى غزة، لكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة وأنا أكمل معنديش مشكلة، وكفاية ان والدها توفى غضبان عليها .

يشار إلى أن سعد الصغير أكد على دعمه أهالي فلسطين، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وعلق قائلاً: أنا واقف من أمام قبر والدتى وأتكلم من كل قلبى، وأناشد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل التبرع من إيرادات المطربين لصالح فلسطين وغزة نتيجة مايحدث هناك وضياع عدد من الضحايا".

وأضاف: إحنا كلنا مع فلسطين بس إحنا ليه بنتكلم بس ومش بنعمل فعل، أنا بناشد بنقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، عايزين إيراد يوم واحد من الفنانين كلهم يروح لفلسطين، أنا بدفع فى اليوم للنقابة 1300 جنيه ممكن أدفع أكتر وناخد الباقى لصالح فلسطين"

وتابع في كلامه: مش عايزين هتافات لفلسطين بس، عايزين أفعال إخواتنا في فلسطين محتاجين دم، وقاعدين في الشارع من غير لبس، ويجب أن نوفر لهم بعض المستلزمات مثل الفرش .

وقال سعد الصغير: بشكر القدوة محمد صلاح وبقوله سيبك من كلام الناس، هو في منطقته يساهم في زواج الفتيات، وعامل معهد ديني ومدرسة، متجيش عليه علشان أنت مش عارف اللي جواه ده.

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