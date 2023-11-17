عملتي إيه فى حياتك ياللي جوزك دكتور؟.. فادى خفاجة يوجه رسالة مجهولة

أعرب الفنان فادي خفاجة عن استيائه برسالة غامضة من خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي على موقع تيتوك ، وذلك عقب الإنتقادات التى وجهتله من قبل الجمهور له وللفنانة مها أحمد التى سبت أحد المتابعين خلال البث

وعلق فادي خفاجة، قائلاً:إنتي فين ياللي جوزك دكتور، إنتي عملتي إيه في حياتك ، إنتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولي أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي، بس إنتي بتاجري بيه.

ودخلت الفنانة مها أحمد فى نوبة غضب شديدة أثناء تواجدها فى بث مباشر على تطبيق “ تيك توك ” مع الفنان فادي خفاجة ، بعد أن هاجمها متابعون لديه .

وقامت مها أحمد بالدخول فى مشادة معهم ، وقامت بسبهم بألفاظ غير لائقة ، واصفة بعضهن “ بالخادمات ” .

وعلقت الفنانة مها أحمد أيضًا عبرالبث المباشر ، قائلًا: فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس، قولتله عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد، أنا تريند لوحدي.

وأثار الفنان فادي خفاجة حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الماضية أيضًا ،عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره منذ عدة أيام في مقطع فيديو عبر منصة تيك توك، وهو في حالة انهيار وشكوي

تضمن الفيديو تلفظه بألفاظ غير لائقة ، بينما كان الفنان فادي خفاجة في حالة انهيار، شاكيًا من قلة فرص العمل المعروضة عليه، الأمر الذي قال إنه اضطره إلى دخول عالم تيك توك للحصول على هدايا وكسب أموال من خلال الفيديوهات القصيرة عبر تلك المنصة.