رامي صبري وتامر عاشور.. وصول نجوم حفل ليلة الدموع 2 للرياض

قرر مهرجان موسم الرياض بالسعودية، أن يعيد تقديم حفل تحت شعار "ليلة الدموع 2"، بعد نجاحه الكبير منذ أشهر .

نشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقطع فيديو يرصد وصول النجوم رامي صبري ، رامي جمال وتامر عاشور منذ قليل للملكة العربية السعودية، استعداد للحفل الذي سيقام مساء الخميس 16 نوفمبر الجاري في بوليفارد رياض سيتي.



جدير بالذكر أن شركة بنش مارك المنظمة للحفلات، أعلنت عن حفلة جديدة بعنوان "ليلة الدموع" في 16 نوفمبر الجاري.



ومن المقرر أن يحيي الحفل كل من النجوم، آدم وتامر عاشور ورامي صبري ورامي جمال.

حفل ليلة الدموع الأول

يذكر أن حفل ليلة الدموع الأول أقيم في أغسطس الماضي، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، وشارك به عدد أكبر من النجوم، وهم حمادة هلال وأحمد سعد وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومُسلم.