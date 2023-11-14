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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يعلن موعد حفل "ليلة الدموع" ويغلق التعليقات

صدى البلد

روج المطرب رامى جمال ، لحفل ليلة الدموع، المقرر إقامته يوم 16 نوفمبر المقبل، ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة كل من المطربين، آدم وتامر عاشور ورامي صبرى.

وحرص رامى جمال ، على غلق التعليقات على البوستر الخاص بالحفل عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

ووجه المطرب رامى جمال ، كلمة شكر وتقدير لمحاميه أشرف عبد العزيز عقب قرار محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الصادر بتغريم جمال 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.

ونشر رامى جمال ، تفاصيل حكم محكمة استئناف القاهرة عبر صفحته على فيس بوك.

وتصدر المطرب رامى جمال فى الفترة الماضية تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي عقب صدور محكمة شمال القاهرة الدائرة "14"، حكمًا بإلزامه بسداد 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي ومنظم الحفلات عدنان العسيلي، بعد أن تغيب عن حفلة تقرر إقامتها في ليبيا.

المطرب رامي جمال حفلات موسم الرياض حفل ليلة الدموع رامي صبري

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