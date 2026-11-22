أكد المهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن مبادرة «سوق اليوم الواحد» تمثل وسيلة ناجحة لتقليص الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى انتشار 14 سوقًا على مستوى محافظة الجيزة.

وأوضح مرعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، أن فكرة «سوق اليوم الواحد» تقوم على توفير مختلف السلع والمنتجات في مناطق التجمعات السكنية بالقرب من المواطنين، بما ييسر حصولهم على احتياجاتهم اليومية، لافتًا إلى أن اختيار مواقع الأسواق يتم بعناية وفقًا لمسارات الحركة ومناطق التجمعات والكتل السكنية، لضمان الإقبال وتحقيق معدلات مبيعات مناسبة للأصناف المتاحة.

وأشار سكرتير محافظ الجيزة، خلال مداخلة تلفزيونية، إلى أن المحافظة تضم حاليًا 14 سوقًا لليوم الواحد، مع العمل على تدشين السوق رقم 14 وتطوير منظومة الأسواق بصورة مستمرة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة.

وأضاف أن الفكرة الأساسية للمبادرة ترتكز على تقليص المسافات والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وهو ما ينعكس على أسعار السلع بانخفاض يتراوح بين 15% و20%، مقارنة بالأسعار المتداولة، بما يمنح المواطنين فرصة الحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل.

وأكد مرعي أن تنظيم هذه الأسواق يتم بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، لضمان جودة المنتجات وتنوع المعروض، موضحًا أنها توفر مختلف احتياجات الأسرة المصرية، من البقوليات والسلع الغذائية والخضروات والفواكه والأسماك واللحوم المجمدة، وأحيانًا اللحوم الطازجة، بأسعار مخفضة وتحت إشراف وزارة التموين، وبمشاركة جهاز مستقبل مصر وبعض الغرف التجارية بالمحافظات.

وشدد على أن «سوق اليوم الواحد» لم يعد مبادرة موسمية أو إجراءً مؤقتًا، وإنما تحول إلى نظام مستمر وثابت، في ضوء ما حققه من نتائج في توفير السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين منذ إطلاقه، بدعم وتوجيهات مستمرة.

وأعرب سكرتير محافظ الجيزة عن تطلعه إلى استمرار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز توافر السلع الاستراتيجية بأسعار تنافسية، ويحافظ على جودة المنتجات، ويسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية على مدار العام.