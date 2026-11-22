كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن ملامح التوقعات المناخية لشتاء 2026/2027، مشيرًا إلى أن الموسم المقبل قد يحمل اختلافات عن الشتاء الماضي، في ظل استمرار تقوية ظاهرة النينيو، التي تعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في أنماط المناخ العالمية، مع احتمالات لاستمرارها بمستويات قوية إلى قوية جدًا خلال الأشهر الأولى من عام 2027.

وأوضح فهيم، وفقا لما جاء عبر قناة “الحدث اليوم” أن قراءة توقعات الشتاء المقبل تتطلب النظر إلى الصورة المناخية بصورة متكاملة، وعدم الاكتفاء بتوقعات درجات الحرارة أو كميات الأمطار، إذ ترتبط الحالة الجوية بتفاعلات معقدة بين المحيطات والغلاف الجوي، إلى جانب حركة المنخفضات والمرتفعـات الجوية وموجات التذبذب المناخي، وهو ما يجعل تأثير الظواهر المناخية الكبرى مختلفًا من منطقة إلى أخرى.

وأشار إلى أن الشتاء المقبل يأتي في ظل تطور لافت في المؤشرات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من ظروف التبريد المرتبطة بظاهرة «لا نينيا» التي كانت محل اهتمام خلال عام 2025، إلى حالة نينيو قوية، لافتًا إلى أن المؤشرات المنشورة عن مركز التنبؤات المناخية الأمريكي (NOAA) تشير إلى استمرار تقوية الظاهرة، مع تجاوز احتمالات استمرار الحالة القوية إلى القوية جدًا نسبة 79% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2027.

وأضاف أن آخر قراءة للمؤشر النسبي للنينيو (RONI) خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026 سجلت نحو درجتين مئويتين، كما تشير تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى ارتفاع مستوى الثقة في استمرار الظاهرة حتى أوائل عام 2027 على الأقل، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا، مع اتجاه محتمل لعودة الظروف المناخية المحايدة خلال الربيع والصيف، وإن كان توقيت هذا التحول لا يزال محل اختلاف بين النماذج المناخية.