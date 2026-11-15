مؤتمر المناخ.. تحذير من تداعيات ارتفاع الحرارة والكوارث المناخية

تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الطبيعية وحرائق الغابات، وسط مطالب بتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التمويلات المخصصة لحماية الدول الأكثر تضررًا. وفي هذا السياق، سلط الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، الضوء على أهداف مؤتمر المناخ «COP31» المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، ودور مصر في دعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية.

مؤتمر المناخ COP31 وخطط التحول إلى الطاقة المتجددة

أكد الدكتور تحسين شعلة أن مؤتمر المناخ «COP31» يستهدف دعم الانتقال الآمن من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تحويل التعهدات الدولية إلى خطوات تنفيذية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح شعلة، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وروان أبو العينين وسارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤتمر يناقش توفير التمويلات اللازمة للدول المتضررة من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الاحتياجات العالمية لمواجهة الأزمة تجاوزت 1.3 تريليون دولار، بينما ارتفعت التعهدات التمويلية من 100 مليار دولار خلال مؤتمر باكو إلى أكثر من 300 مليار دولار.

مصر ومؤتمر COP27.. دور بارز في مواجهة التغيرات المناخية

وأشار خبير البيئة والمناخ إلى الدور الذي لعبته مصر خلال مؤتمر المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، من خلال إطلاق صندوق مواجهة الخسائر والأضرار المناخية، مؤكدًا استمرار المشاركة المصرية في مؤتمرات المناخ عبر مشروعات خضراء وابتكارية.

وأضاف أن هذه المشروعات تشمل إعادة تدوير زيوت الطعام والسيارات والمخلفات الصلبة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات.

ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات يفرضان التوسع في الطاقة النظيفة

وشدد تحسين شعلة على أن الطاقة النظيفة لم تعد خيارًا، وإنما ضرورة ملحة في ظل تزايد الكوارث المناخية وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات، لافتًا إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحد من آثار التغيرات المناخية.

التحول الأخضر في مصر ودعم المشروعات الصديقة للبيئة

وأوضح خبير البيئة والمناخ أن مصر تتبنى توجهات لدعم التحول الأخضر، تشمل التوسع في وسائل النقل الكهربائية والمشروعات الصديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية وإشراك الشباب والمرأة في وضع سياسات مواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.