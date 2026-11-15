قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار اضطراب حركة الطيران في أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وتأخيرات في التشغيل
المحكمة تتسلم التقرير الطبى في مذبـ ـحة 15 مايو
الليلة.. هاري كين في مواجهة لامين يامال.. قمة إسبانيا وإنجلترا تشعل صراع النجوم في دوري الأمم الأوروبية
54 مليار جنيه.. انطلاق صرف تكافل وكرامة لـ 4.7 مليون أسرة
قتيل و8 مصابين في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية خلال الليل
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 533 مسيرة أوكرانية خلال الليل
إصابة زوجين في انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة بطريق كفر محفوظ بالفيوم
الزمالك بين التجديد وخسارة محمد عواد مجانًا.. ماذا يحدث في ملف حارس الأبيض؟
أسعار الدولار ترتفع 25 قرشا مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك
قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر
حسن مهدي: تأمين ركاب القطارات يتطلب 3 أمور مهمة منها الحالة النفسية للسائقين
موعد مغادرة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة منتخبها بتصفيات أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤتمر المناخ.. تحذير من تداعيات ارتفاع الحرارة والكوارث المناخية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الطبيعية وحرائق الغابات، وسط مطالب بتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التمويلات المخصصة لحماية الدول الأكثر تضررًا. وفي هذا السياق، سلط الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، الضوء على أهداف مؤتمر المناخ «COP31» المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، ودور مصر في دعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية.

مؤتمر المناخ COP31 وخطط التحول إلى الطاقة المتجددة

أكد الدكتور تحسين شعلة أن مؤتمر المناخ «COP31» يستهدف دعم الانتقال الآمن من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تحويل التعهدات الدولية إلى خطوات تنفيذية لمواجهة التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية

وأوضح شعلة، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وروان أبو العينين وسارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤتمر يناقش توفير التمويلات اللازمة للدول المتضررة من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الاحتياجات العالمية لمواجهة الأزمة تجاوزت 1.3 تريليون دولار، بينما ارتفعت التعهدات التمويلية من 100 مليار دولار خلال مؤتمر باكو إلى أكثر من 300 مليار دولار.

مصر ومؤتمر COP27.. دور بارز في مواجهة التغيرات المناخية

وأشار خبير البيئة والمناخ إلى الدور الذي لعبته مصر خلال مؤتمر المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، من خلال إطلاق صندوق مواجهة الخسائر والأضرار المناخية، مؤكدًا استمرار المشاركة المصرية في مؤتمرات المناخ عبر مشروعات خضراء وابتكارية.

التغيرات المناخية

وأضاف أن هذه المشروعات تشمل إعادة تدوير زيوت الطعام والسيارات والمخلفات الصلبة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات.

ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات يفرضان التوسع في الطاقة النظيفة

وشدد تحسين شعلة على أن الطاقة النظيفة لم تعد خيارًا، وإنما ضرورة ملحة في ظل تزايد الكوارث المناخية وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات، لافتًا إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحد من آثار التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية

التحول الأخضر في مصر ودعم المشروعات الصديقة للبيئة

وأوضح خبير البيئة والمناخ أن مصر تتبنى توجهات لدعم التحول الأخضر، تشمل التوسع في وسائل النقل الكهربائية والمشروعات الصديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية وإشراك الشباب والمرأة في وضع سياسات مواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

التغيرات المناخية التحول الأخضر الكوارث المناخية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

ترشيحاتنا

برناردو سيلفا

ضربة لمنتخب البرتغال قبل مواجهة ويلز.. إصابة برناردو سيلفا وغياب روبن دياز وبالينيا

منتخب مصر للسلاح

اليوم..ختام منافسات كأس العالم لـ سلاح السيف بالعاصمة الجديدة

بيراميدز

رسالة مثيرة من مساعد موكوينا قبل صدام الأهلي وبيراميدز في الدوري

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد