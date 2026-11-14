قمة المناخ COP31 تناقش زيادة التمويل البيئي وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة

تتصدر قضايا مواجهة التغيرات المناخية وزيادة التمويل البيئي وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتأثير الصراعات الدولية على أمن الطاقة، أجندة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، وسط تحركات دولية لتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المستدامة وتطوير آليات تمويلها.

ويبحث المشاركون في المؤتمر السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الكهرباء، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتطوير أدوات التمويل اللازمة لدعم التحول في قطاع الطاقة، في ظل توجهات تركية لحشد التأييد لتعهد يستهدف توفير الكهرباء لأكثر من ثلث الاقتصاد العالمي.

وتتزايد أهمية المناقشات المرتبطة بتمويل العمل المناخي، خاصة في ظل مطالب الدول النامية بتوفير تمويل كافٍ وميسر لمساعدتها على تنفيذ خطط التكيف وخفض الانبعاثات، فضلاً عن التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية نتيجة الصراعات الجيوسياسية، وتأثيراتها على إمدادات الطاقة وأسعارها.

وفي سياق متصل، شهدت فعاليات المؤتمر إقامة حفل عشاء على شرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة عدد من القيادات الاقتصادية والمالية وممثلي المؤسسات الاستثمارية، وذلك برعاية مجموعة البركة المصرفية.

وشارك في الحفل محيي الدين صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة دله البركة، وصالح عبدالله صالح كامل، نائب الرئيس التنفيذي لدله البركة، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية.

وتناول الحضور أهمية تعزيز الحوار بين المؤسسات المالية وقطاعات الأعمال بشأن توجيه الاستثمارات نحو المشروعات المستدامة، ودور أدوات التمويل الإسلامي في توفير آليات تمويل تتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتدعم المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي، في ضوء تنامي الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.