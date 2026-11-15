خبير مناخي: فجوة التمويل وغياب كبار الملوثين يعرقلان مواجهة التغيرات المناخية.. ومصر تقود جهود التحول الأخضر

أكد تحسين شعلة خبير المناخ والبيئة، أن مؤتمرات قمم المناخ الدولية تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها غياب عدد من الدول الكبرى ذات التأثير الواسع في معدلات الانبعاثات الكربونية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين والهند، مشيرًا إلى أن مشاركة هذه الدول تمثل عنصرًا مهمًا في إنجاح الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال تحسين شعلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الانتقال الآمن من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يأتي على رأس الملفات المطروحة للنقاش، في ظل مخاوف الدول التي تعتمد اقتصاداتها على الوقود التقليدي من التداعيات الاقتصادية لهذا التحول، وهو ما يستلزم توفير الدعم والتمويل الدوليين لمساعدتها على تبني مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن مخرجات مؤتمر المناخ «كوب 30» بالبرازيل أكدت ضرورة مساندة الدول في تنفيذ خطط التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية.

وفيما يتعلق بتمويل مواجهة التغيرات المناخية، أوضح الخبير أن التعهدات المالية الدولية شهدت تطورًا ملحوظًا، بداية من 100 مليار دولار، وصولًا إلى أكثر من 300 مليار دولار خلال مؤتمر باكو بأذربيجان، إلا أن الاحتياجات الفعلية لدول العالم تتجاوز 1.3 تريليون دولار، بما يعكس حجم الفجوة التمويلية المطلوبة لمواجهة التداعيات المناخية.

وأشاد بالدور المصري في دعم العمل المناخي الدولي، مؤكدًا أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، وما شهده من إقرار صندوق مواجهة الخسائر والأضرار، مثّلا نقطة تحول مهمة في مسار تمويل الدول المتضررة من التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر تواصل حضورها الفاعل في مؤتمرات المناخ، من خلال المشاركة في مشروعات التحول الأخضر والتوسع في المبادرات الداعمة للتنمية المستدامة، بالتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة.

وحذر الخبير من التحديات المناخية المتزايدة، خاصة تجاوز الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية، فضلًا عن المخاوف المرتبطة بظاهرة «السوبر نينو»، التي قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في درجات حرارة المحيط الهادئ، وتنعكس على أنماط الطقس في مناطق مختلفة من العالم.

ولفت إلى التوقعات بشأن صيف شديد الحرارة خلال عام 2027، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية والاستثمارات الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثار الظواهر الجوية المتطرفة.

تسريع وتيرة التحول الأخضر

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك بقوة في جهود مواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم خفض الانبعاثات الكربونية والحد من الملوثات، موضحًا أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن موجات الحر وحرائق الغابات والكوارث المناخية التي شهدتها دول أوروبية خلال الصيف الماضي عززت من أهمية التحرك وتسريع وتيرة التحول الأخضر.