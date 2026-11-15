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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحرين: اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل تحقيق أهدافها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت قوة دفاع البحرين، عن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل تحقيق أهدافها.

وأوضحت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة.

وتابعت:  وحداتنا في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة.

وفي سياق آخر..أعلن الحرس الثوري الإيراني الكشف عن مدينة صاروخية استراتيجية تحت الأرض، تضم منظومات وصواريخ متطورة، في خطوة وصفها رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأنها تحول في المعادلات الاستراتيجية وموازين القوى في المنطقة.

وأكد قاليباف، أن الكشف عن المدينة الصاروخية التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري لا يمثل مجرد إنجاز تقني ودفاعي، بل يحمل دلالات استراتيجية بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، مشددًا على رفض طهران استمرار حالة «لا حرب ولا سلام».

البحرين القاهرة الإخبارية إيران

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