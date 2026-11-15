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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تكشف عن مدينة صاروخية تحت الأرض.. وقاليباف يهدد بتغيير موازين القوى

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن الحرس الثوري الإيراني الكشف عن مدينة صاروخية استراتيجية تحت الأرض، تضم منظومات وصواريخ متطورة، في خطوة وصفها رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأنها تحول في المعادلات الاستراتيجية وموازين القوى في المنطقة.

وأكد قاليباف، أن الكشف عن المدينة الصاروخية التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري لا يمثل مجرد إنجاز تقني ودفاعي، بل يحمل دلالات استراتيجية بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، مشددًا على رفض طهران استمرار حالة «لا حرب ولا سلام».

وقال رئيس البرلمان الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية هي من ستحدد جغرافيا أي حرب مقبلة، محذرًا من أي خطأ في الحسابات العسكرية ضد بلاده.

وفي المقابل، أشار قاليباف إلى أن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال مفتوحًا، بشرط قبول واشنطن بالشروط الإيرانية.

وجاء الكشف عن المدينة الصاروخية في 10 نوفمبر، بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن إجراء تعديلات على صاروخ «خرمشهر».

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والحصار الأمريكي على إيران، بالتوازي مع مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الخيارات العسكرية، واستمرار تبادل الرسائل غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

الحرس الثوري الإيراني مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مدينة صاروخية تحت الأرض رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة

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