طريقة عمل ساندوتش دجاج زنجر في المنزل .. بطعم المطاعم وقرمشة لا تقاوم

يعد ساندوتش الدجاج الزنجر من الوجبات السريعة المفضلة لدى الكبار والأطفال، بفضل مذاقه المميز وقطع الدجاج المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل، مع الصوص الكريمي والخس الطازج. ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، للحصول على ساندوتش شهي ينافس المطاعم.

مكونات ساندوتش الدجاج الزنجر

2 قطعة صدور دجاج مخلية.

خبز كايزر أو خبز برجر.

كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

بيضة.

نصف كوب لبن.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملح وفلفل أسود.

رشة شطة حسب الرغبة.

زيت للقلي.

خس وطماطم ومخلل.

مكونات تتبيلة الدجاج

ملعقتان كبيرتان زبادي.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير دجاج الزنجر

تقطع صدور الدجاج إلى شرائح مناسبة لحجم الساندوتش، ثم تتبل بالزبادي والخل والبابريكا والثوم والملح والفلفل. تترك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل داخل الثلاجة حتى تتشرب النكهات. يخلط الدقيق مع النشا والبابريكا والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل في طبق عميق. يخفق البيض مع اللبن في طبق آخر. تغمس شرائح الدجاج في خليط الدقيق، ثم في البيض واللبن، ثم تعاد مرة أخرى إلى الدقيق مع الضغط عليها جيدًا للحصول على طبقة مقرمشة. تقلى قطع الدجاج في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا وتأخذ لونًا ذهبيًا مقرمشًا. ترفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

طريقة عمل صوص الزنجر

لتحضير الصوص المميز، تخلط 3 ملاعق كبيرة مايونيز مع ملعقة كاتشب وملعقة صغيرة مستردة ورشة بابريكا وقليل من عصير الليمون، حتى يصبح القوام كريميًا ومتجانسًا.

طريقة تجميع ساندوتش الزنجر

يفتح خبز البرجر ويدهن بالصوص من الداخل، ثم تضاف أوراق الخس والطماطم وشرائح المخلل، وتوضع قطعة الدجاج المقرمشة، مع إضافة المزيد من الصوص حسب الرغبة.

سر قرمشة دجاج الزنجر مثل المطاعم

إضافة النشا إلى الدقيق تساعد على الحصول على قشرة مقرمشة.

الضغط على الدجاج داخل خليط الدقيق يمنح الطبقة الخارجية شكلًا متعرجًا ومقرمشًا.

عدم وضع كمية كبيرة من الدجاج في الزيت مرة واحدة يحافظ على درجة حرارته.

التأكد من نضج الدجاج تمامًا من الداخل قبل تقديمه.

وبذلك يمكنك تحضير ساندوتش دجاج زنجر شهي في المنزل، مناسب لوجبة الغداء أو العشاء، ويمكن تقديمه مع البطاطس المقلية والكاتشب والمايونيز.