طريقة عمل طاسة كبدة بالكفتة

تعد طاسة الكبدة بالكفتة من الأكلات المميزة، ويمكن تحضير طاسة الكبدة بالكفتة بخطوات بسيطة.

مقادير طاسة الكبدة بالكفتة

كبدة

لحمة مفرومة

لية

بصل

ثوم

فلفل حار

طماطم مفرومة

فلفل أخضر رومي

ملح وفلفل

كمون

بهارات

كزبرة ناشفة

مكعب مرق

كرات

زعتر

زيت

طريقة تحضير طاسة كبدة بالكفتة

ذوبي اللية في طاسة ساخنة

ضيفي الكبدة وتشوح ثم يضاف الفلفل الحار والفلفل الرومي

ثم ضعي كل البهارات

أخلطي اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والفلفل والملح والبهارات

ثم تشكل وتقلى في الزيت ثم يضاف مع الكبدة وتترك حتى تمتزج المكونات وتقدم