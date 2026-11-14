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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتوقع النتيجة.. ماذا يحدث عند تناول الحلبة يوميا؟

الحلبة
الحلبة
اسماء محمد

 الحلبة غنية بعدد كبير من العناصر الغذائية مثل الألياف البروتين، والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والمنجيز لذا فهى تمنح الجسم فوائد عديدة. 

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك اليكم أبرز فوائد إدراج الحلبة  في النظام الغذائي:

 تحسين مستويات السكر في الدم وحساسية الإنسولين

تحتوي بذور الحلبة على حمض أميني نادر يُعرف باسم "4-هيدروكسي إيزوليوسين"بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان ويعمل هذان العنصران معاً على إبطاء امتصاص السكر في المعدة وتحفيز البنكرياس على إفراز الإنسولين، مما يساهم في استقرار سكر الدم.

​دعم إنتاج حليب الثدي لدى المرضعات

تعد الحلبة من أكثر الأعشاب استخداماً لتحفيز إدرار الحليب الطبيعي، نظراً لاحتوائها على مركبات نباتية تحاكي هرمون الإستروجين وتساعد في زيادة تدفق الحليب خلال أيام قليلة من الاستخدام المنتظم.

​ تعزيز مستويات التستوستيرون والصحة البدنية لدى الرجال

تُشير بعض الدراسات السريرية المذكورة في الموقع إلى أن مستخلصات الحلبة قد تساعد في دعم المستويات الطبيعية لهرمون التستوستيرون، وتحسين الرغبة الجنسية، وزيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل أثناء التمارين الرياضية.

​تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي وحرقة المعدة

 

تُشكل الألياف الموجودة في بذور الحلبة مادة هلامية (صمغية) عند ملامستها للماء، مما يساعد في تبطين جدار المعدة والأمعاء وتهدئة التهيج، وبالتالي تقليل أعراض ارتجاع المريء، الحموضة، وعسر الهضم.

​خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

تساهم الألياف القابلة للذوبان ومركبات الصابونين في الحلبة في الارتباط بالأحماض الصفراوية والكوليسترول داخل الجهاز الهضمي وطردها خارج الجسم، مما يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويحمي الأوعية الدموية.

​ تخفيف الالتهابات وآلام المفاصل

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة القوية ومركبات الفلافونويد، تساعد الحلبة في تقليل الإجهاد التأكسدي وتخفيف حدة الالتهابات المزمنة، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة المفاصل وتقليل التورم.

الحلبة فوائد الحلبة فوائد الحلبة الصحية ادرار الحليب السكر الأنسولين

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