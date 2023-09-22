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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

فادي خفاجة يخرج عن
فادي خفاجة يخرج عن صمته ويرد على منتقدي الفيديو البذيء

فيديو فادي خفاجة تيك توك .. الفنان فادي خفاجة أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره منذ عدة أيام في مقطع فيديو عبر منصة تيك توك، في حالة انهيار وشكوى، فما قصته وماذا قال؟

فيديو فادي خفاجة تيك توك

فيديو فادي خفاجة تضمن تلفظه بألفاظ نابية، بينما كان الفنان فادي خفاجة في حالة انهيار، شاكيًا من قلة فرص العمل المعروضة عليه، الأمر الذي قال إنه اضطره إلى دخول عالم تيك توك للحصول على هدايا وكسب أموال من خلال الفيديوهات القصيرة عبر تلك المنصة.

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للمزيد حول أعمال فادي خفاجة وفيديو فادي خفاجة تيك توك وماذا قال عن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وكيف رد على منتقدي ظهوره شاهد الفيديوجراف التالي:

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